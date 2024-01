VIDÉO - Neige et verglas : les services de secours de Beauvais surchargés

Verglas, neige, routes glissantes, trottoirs transformés en patinoires… De nombreux piétons, cyclistes, et motards ont eu du mal à garder leur équilibre jeudi 18 janvier. Une équipe de TF1 s'est rendue à Beauvais (Oise), où les services d'urgence ont été sollicités de façon "exceptionnelle".

Le regel. Après la neige et le salage, les trottoirs sont humides, et ce jeudi soir, avec la baisse des températures, les sols sont très glissants. À Beauvais (Oise), les pompiers sont intervenus près de quarante fois et appellent encore à la prudence. "Il faut limiter les déplacements, et dégager les abords de son habitation pour éviter aux usagers des trottoirs de pouvoir chuter", conseille le commandant Ludovic Desliens, chef du centre de secours principal de Beauvais.

Le Samu appelé plus de 600 fois en 24 heures

Depuis mercredi, le service des urgences de l’hôpital de Beauvais est plein. "J'ai glissé sur tout mon long, sur le côté gauche. Je n'arrivais plus à soulever mon bras", s'exclame Pierre, 70 ans. Il est tombé en allant chercher son courrier. Son épaule est fracturée. En salle d’attente, en radiologie, mais aussi au bloc opératoire, les victimes de chute sont plus ou moins gravement blessées. Le Samu a quant à lui été appelé plus de 600 fois en 24 heures, l’équivalent de tout un week-end.

"Des pathologies traumatologiques, des fractures, ou encore des contusions. C'est typique de ce qu'on rencontre lors des épisodes de froid", constate le médecin urgentiste Quentin Rivière. "On a tous les ans un peu de verglas, mais de cette ampleur-là, c'est quand même exceptionnel", poursuit-il.

Au centre hospitalier Simone Veil de Beauvais, une dizaine de soignants ont été contraints de dormir sur place pour s'assurer d’être au travail ce jeudi matin, sans être coincés sur la route. "L'hôpital a mis en place des hébergements pour ces personnels de telle sort que ce matin, ils puissent être présents au sein de leur service", abonde le chef du SAMU-SMUR Thierry Ramaherison interrogé par TF1.

Les températures baisseront dans la nuit de jeudi à vendredi dans toute la région Hauts-de-France. Environ -10 degrés sont attendus d'ici vendredi 10 janvier.