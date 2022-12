VIDÉO - "Pas assez de lits" : les urgences débordées par la triple épidémie hivernale

Chaque matin, Yann Roth, praticien hospitalier aux urgences de l'hôpital de Nancy, passe le même appel. Et chaque jour, la réponse est toujours la même : aucune sortie à signaler, tous les lits restent occupés. La mission du médecin et de ses collègues de la régulation est de trouver des solutions pour accueillir les nouvelles admissions.

"Ça va me prendre un petit moment ce matin. Les derniers jours, où ça a été extrêmement compliqué, on a atteint des pics de passages aux urgences", confie le praticien dans le reportage de TF1 ci-dessus. Les jours les pires, les urgences du Centre hospitalier régional et universitaire de Nancy ont enregistré une hausse des admissions de "+20%" par jour.