VIDÉO - Certificats médicaux "absurdes" : le coup de sang d'un médecin du Pas-de-Calais

Ce médecin dénonce aussi les certificats pour pratiquer une activité sportive encore trop systématiques. Car depuis plus de deux ans, la loi a changé. Exemple dans un club de basket de Hellemmes (Nord) où les majeurs doivent désormais voir leur médecin tous les trois ans. Tandis que pour les mineurs, ce n’est plus obligatoire. Il suffit de remplir un questionnaire de santé et ça, certains parents le découvrent. "Je n'étais pas au courant", confirme un père de famille. En revanche, une réponse positive sur ce questionnaire entraîne une visite médicale.

Malgré cette simplification, quelques-uns défendent toujours la consultation annuelle. "Sur des sports qui sont très intensifs au niveau cardiaque, ce n'est peut-être pas inutile non plus d'aller voir son médecin", estime un licencié. Quant au président du Hellemmes-Lille Foyer Cheminots Basket (HLFCB), Hillel Hercberg, il recommande aux parents d'aller voir un médecin "parce que c'est bien d'avoir un suivi régulier des enfants s'il y a une scoliose qui s'installe ou autre".