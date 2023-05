VIDÉO - Plus de 1000 appels par jour : quand un nouveau centre dentaire ouvre dans le Lot

Nous avons posé la caméra sur le bureau : 20 appels en cinq minutes. Si bien que les assistantes dentaires ont fini par mettre le téléphone en silencieux. Chacun des patients ici a bien mérité sa place après s'être battus dans tout le département, puis dans ce cabinet. "J'ai appelé une cinquantaine de fois avant d'avoir une secrétaire et dès que je l'ai eu, j'ai pris rendez-vous pour toute ma famille", explique une femme.

Une tension telle que la police a dû intervenir le jour de l'ouverture pour calmer des patients trop agressifs. Depuis, la porte est fermée à clé derrière chacun d'entre eux. Il est impossible d'en prendre en charge de nouveaux. En trois semaines, le cabinet a donné 1200 rendez-vous jusqu'en juillet. Un maximum pour les deux dentistes praticiennes. "On a beaucoup de patients qui attendent avec impatience que non seulement on les prenne en urgence, mais qu'ensuite, on les prenne vraiment comme patient dans le centre pour faire des soins au long cours et là, ça devient très compliqué à organiser parce que le planning est déjà saturé sur deux mois et demi", déclare Nadine Bofetti, dentiste.