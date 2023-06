VIDÉO - Prise de médicaments : ces mauvaises habitudes des Français sont à proscrire

"Les médicaments ne sont pas des produits ordinaires, ne les prenons pas à la légère". Depuis ce mercredi 7 juin, l'Agence nationale du médicament (ANSM) met en garde contre le mauvais usage des médicaments, dont les Français sont les plus gros consommateurs en Europe. Une étude menée en 2021 par l'ANSM révèle par exemple que près d’un Français sur trois considère que dépasser la date de péremption ne serait pas forcément dangereux.

"Ça m'est arrivé de prendre des médicaments périmés, de regarder sur la boîte et de me dire : 'bon allez, ça va marcher quand même'", admet une retraitée dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Or, cela peut s’avérer inefficace et les patients s’exposent à des effets secondaires indésirables, parfois dangereux.