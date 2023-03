VIDÉO - Sedan : l'étonnante campagne de recrutement de la maternité

Car, derrière ce geste symbolique, c'est l'avenir de la maternité de Sedan qui est en jeu. Au mois d'avril, les deux derniers médecins-anesthésistes partent à la retraite. S'ils ne sont pas remplacés, plus aucun accouchement ne sera possible. Pour Alicia et Jérémie, heureux parents de leur quatrième enfant Lyana, née dans cette maternité, c'est primordial. "En cas de complications, il faut bien se rendre à la maternité la plus proche", souligne Alicia.

Inaugurée il y a moins de dix ans, cette maternité est bien équipée et les anesthésistes seraient embauchés au salaire maximum, quelle que soit leur ancienneté. Mais depuis deux ans, aucun candidat ne s'est présenté. "On n'est pas les seuls malheureusement à être concernés par la problématique. Les spécialités médicales avec des gardes, avec des responsabilités aussi, sont particulièrement impactées", résume Christelle Barré, cadre de santé au pôle mère-enfant.