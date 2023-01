Insomnie chronique : quels sont les symptômes et comment la combattre ?

La meilleure option pour lutter contre les symptômes d'insomnie chronique reste de consulter un spécialiste. D'après le site de l'Assurance Maladie, il faut le faire dès qu'on ressent "de la fatigue le matin, de la somnolence en journée et des troubles de concentration, de l'attention et de la mémoire". En ce sens, de nombreuses thérapies comportementales sont organisées en groupe au centre du sommeil de l'Hôtel-Dieu. Le reportage montre diverses solutions mises en place par l'équipe médicale, comme par exemple le fait d'établir un agenda de vigilance et de sommeil pour au moins 3 mois : ce journal de bord permet au médecin de suivre les évolutions du sommeil du patient.

Pour bénéficier d’un sommeil de qualité, vous devez éviter au maximum la lumière bleue des écrans, quelques heures avant le coucher. Ne ressassez pas votre journée de travail et mettez de côté le stress lié à votre famille et à l’actualité. L'équipe de TF1 a rencontré la sophrologue Caroline Rome, du Centre du sommeil et de la vigilance, qui fait référence dans la recherche de solutions pour les patients atteints d’hypersomnies rares. Elle propose à ses patients des exercices de respiration qui rappellent la marche afghane : "Il faut inspirer par le nez, et souffler par la bouche tout doucement, puis vider ses poumons."