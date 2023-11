VIDÉO - Atteint de Parkinson, il marche à nouveau seul : les images de la prouesse médicale

"On a mis des électrodes sur la région de la moelle épinière qui contrôle les jambes. Pour ça, il a fallu les positionner de façon très précise, de façon à pouvoir activer chacun des muscles des jambes symétriquement", nous explique Jocelyne Bloch, professeure en neurochirurgie au CHUV de Lausanne, qui a supervisé les travaux autour de cette neuroprothèse. Deux ans et de nombreux tests plus tard, les chercheurs ont affiné le dispositif au plus près des mouvements naturels de Marc. Le sexagénaire tombe encore de temps en temps, mais il a appris à maîtriser ses chutes et parvient à se relever beaucoup plus facilement.

L'an prochain, six autres patients devraient expérimenter cet implant, l'objectif étant à terme de pouvoir venir en aide à tous les malades de Parkinson ayant des difficultés à marcher.