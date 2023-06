VIDÉO - Urgences saturées : à Strasbourg, des malades soignés sur le parking

Les véhicules de secours occupent toutes les places de parking disponibles. À l’intérieur des ambulances, des patients en attente d’être pris en charge. Température extérieure : 30 °C. Une situation de plus en plus fréquente à Strasbourg avec la saturation régulière des urgences. En septembre dernier, un homme de 81 ans est décédé après avoir passé plus de 20 heures sur un brancard.

Des conditions dénoncées par les syndicats et les soignants, parfois obligés de contacter le Samu sur le parking de l’hôpital. "Il est arrivé que des médecins, parce que la situation se dégradait à l'intérieur du véhicule, sortent des urgences et fassent une prise en charge dans le véhicule qui était en attente depuis des fois plusieurs heures", assure à TF1 Christian Prud'homme, infirmier et délégué FO au sein des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.