Grippe : une campagne de vaccination lente face à un virus intense

C'est ce qui est notamment observé dans une pharmacie de Lille. Dans cet établissement, une baisse de plus de 20% des vaccinations par rapport à l'année dernière est constatée. Un phénomène qui pourrait être expliqué par l'épidémie de Covid qui aurait occulté celle de la grippe. "Ces deux dernières années, l'épidémie de grippe a été quasi inexistante", rappelle le pharmacien, Alain Périllaud.

Or cette année, la circulation du virus est particulièrement précoce. Dans le cabinet médical de Guillaume Dâ, toujours à Lille, où se rend également une équipe de TF1 dans le reportage en tête de cet article, les premiers cas ont déjà été recensés. Le seuil d'alerte serait même proche, alors qu'habituellement, il arrive au mois de janvier.

Par ailleurs, le virus qui circule actuellement a déjà montré une intensité plus forte. "Il y a plus de fièvre, une durée peut-être un peu plus longue et surtout, une intensité des symptômes tels que la toux, la rhinorrhée, plus importante", rapporte le médecin généraliste, qui rappelle néanmoins qu'"une grippe est toujours dangereuse".