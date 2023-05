VIDÉO - Retour des méduses : les conseils d'un spécialiste en cas de piqûre

Posées sur le sable, elles attirent l'œil. Les méduses sont déjà nombreuses sur la côte atlantique. Ce mercredi matin, sur la plage de Vendée où se rend notre équipe dans le reportage ci-dessus, elles attendent la marée haute pour repartir. "D'habitude, elles ne viennent pas en si grand nombre et si grosses, là, il y a de toutes les tailles et de toutes les couleurs", s'étonne une promeneuse. L'animal est porté par le courant, le vent de ces derniers jours l'a aussi entraîné vers les plages, un phénomène naturel tout à fait normal. "Chaque année, à cette période, on a une petite prolifération de méduses quand l'eau se réchauffe", explique un habitué des lieux.