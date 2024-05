Y a-t-il un secret du bonheur ? Voici déjà quelques pistes

Les recettes pour être plus heureux, on y aspire tous. Une étude vient de faire le point sur tout ce qui a pu être écrit ou dit sur le sujet. Des idées reçues s'effondrent.

Ce qui fait le bonheur des lève-tôt, c'est d'abord le rituel du matin, un moment sacré pour prendre le temps : "Ça fait partie du petit plaisir qui ne coûte pas grand-chose", "le bonheur, c'est désirer ce qu'on a déjà", nous confient des passants interrogés lors de notre reportage.

Les philosophes y ont pensé avant nous. Parmi les clés du bonheur, on a trouvé celle-ci, signée Spinoza : "Vous voulez être heureux ? Alors, soyez joyeux, souriez". Certains vantent le bienfait du sport ou de la méditation, mais selon une étude récente, l'effet bien-être n'est pas garanti. Il vaudrait mieux être plus sociable et exprimer sa gratitude.

"Oublier les horaires et oublier les contraintes"

Et vous, quelle est votre recette pour être heureux ? On vous a posé la question dans les rues de Lyon (Rhône). "C'est de pouvoir continuer à avoir des activités" ; "C'est d'être bien dans sa peau et de faire ce dont on a envie en toute liberté" ; "Oublier les horaires et oublier les contraintes".

On en vient à une question épineuse : l'argent fait-il le bonheur ? Un joueur tentant sa chance au Loto sait déjà ce qu'il ferait du jackpot : "J'achète une maison pour mes parents, je m'achète une petite maison vers la plage... C'est la belle vie". En tout cas, l'espoir de remporter le gros lot permet déja de faire des beaux rêves.