"Tout pour être piégée" : une pharmacienne abusée par de fausses ordonnances à plusieurs milliers d'euros témoigne

En 2023, la lutte contre la fraude à l'Assurance maladie a permis de recouvrer 466 millions d'euros. L’usage de fausses ordonnances est en forte augmentation depuis trois ans. Et les pharmaciens sont responsables s'ils ne sont pas assez vigilants, comme en témoigne ce reportage du JT de TF1 à Marseille.

"On est devenu enquêteur, je crois qu’on est les nouveaux policiers de la santé", plaisante au micro de TF1, dans le reportage du 20H ci-dessus, Stéphane Pichon, président de l’Ordre des pharmaciens des Bouches-du-Rhône. Le sujet est pourtant sérieux : l’Assurance maladie a repéré 8,5 millions d’euros de fraudes aux fausses ordonnances rien qu’en 2022. Un phénomène toujours en forte expansion, les médicaments rares, obtenus gratuitement en France, se revendant à prix d’or à l’étranger. Ce trafic lucratif demande une vigilance particulièrement grande aux professionnels.

Si l’utilisation d’une fausse ordonnance est punie d’une peine maximale de cinq ans de prison et 375.000 euros d’amende, c’est le pharmacien délivrant les médicaments prescrits sur celle-ci qui est, seul, tenu responsable de la perte financière entraînée pour la Sécurité sociale, en plus d’être lui aussi passible de poursuites pénales, encourant jusqu’à sept ans d’emprisonnement et 750.000 euros d’amende. Et ce, stipule l’article L. 5432-1 du Code de la santé publique, "même s’il ne s’est pas rendu compte de la falsification ou si la prescription ne respectait pas la réglementation".

Salwa Ben Rhouma, travaillant dans l’officine "la Méditerranéenne" à Marseille et tombée dans le piège, doit ainsi plus de 13.000 euros à l’État. "Un client s’est présenté avec une ordonnance filigranée, avec un vrai tampon de l'hôpital dessus, et une carte vitale, il y avait tout pour être piégée, sur un médicament anticancéreux à plus de 4.000 euros, explique-t-elle. J’ai fait confiance facilement…", déplore-t-elle. Depuis, elle a "mis en place une stratégie de surveillance", qu’elle partage avec ses collègues. L’un d’eux nous donne un de ses trucs pour débusquer les faux : "Le tampon, je l’ai frotté un petit peu et j’ai capté qu’il était scanné."

Des antidiabétiques pour "perdre du poids"

Dans les locaux de l'Assurance maladie, une cellule investigation travaille désormais à temps plein sur ce type de fraude. Elle constate que les anxiolytiques et les antidouleurs font l’objet des tentatives les plus nombreuses, tandis que les antidiabétiques ont le vent en poupe. "On suppose que ces médicaments-là sont utilisés dans un autre but, pour faire perdre du poids", indique un enquêteur sous couvert d’anonymat. Pour limiter les pertes, les ordonnances seront bientôt numérisées et "dotées de QR codes théoriquement infalsifiables" selon Mars Scholler, directeur délégué de la lutte contre la fraude à la Caisse nationale d’Assurance maladie. Le dispositif sera déployé début 2025 dans toute la France.