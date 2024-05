Les cas d'addiction à la Prégabaline ou Lyrica, médicament contre l'épilepsie et les troubles de l'anxiété, se multiplient. Certains le détournent en drogue, d'autres à qui il a été prescrit développent une dépendance. Une équipe de TF1 a mené l'enquête et recueilli des témoignages.

Depuis près d’un an, une fois par semaine, la mère de famille de 39 ans qui témoigne dans le reportage du 20H de TF1 ci-dessus est hospitalisée pour son addiction à la Prégabaline, un médicament mieux connu sous le nom commercial de Lyrica. "J’ai commencé à augmenter, augmenter, augmenter, jusqu’à ne plus arriver à m’en dépêtrer", raconte-t-elle.

Cette femme consommait 2 plaquettes de 75 milligrammes par jour, 28 gélules par jour, soit près de trois fois la dose recommandée pour apaiser les douleurs de sa maladie musculaire. "Il me le fallait tous les jours, sinon je n’étais pas bien", explique-t-elle. "Je suis encore traumatisée par ces signes de manque, des vomissements, des convulsions, parfois des idées suicidaires".

400 passages en urgence en 2023

Michael Bazin, chef du service addictologue au centre hospitalier d’Allauch (Bouches-du-Rhône), connaît bien les symptômes de la Prégabaline. Chaque mois, un nouveau patient est admis dans son établissement pour un sevrage. "De plus en plus de patients sont accueillis dans les services addictologiques pour une dépendance qui s’est développée à la Prégabaline", indique-t-il. "Les risques vont être essentiellement neurologiques, avec des états confusionnels qui peuvent aller jusqu’à des comas", précise le spécialiste. En 2023, 400 passages aux urgences ont été enregistrés à la suite de prise de ce médicament prescrit pour traiter l’épilepsie, l’anxiété ou encore les douleurs.

Un véritable trafic s'est développé autour de la Prégabaline, détournée à des fins euphorisantes. Celle qui est surnommée "la nouvelle drogue du pauvre" est vendue à l’unité à la sauvette, comme dans le XIVe arrondissement de Marseille, où un vendeur propose à nos journalistes une gélule de Lyrica pour seulement deux euros. Notre équipe s’est interrogée sur la provenance des gélules et sur la façon dont ces trafiquants se les procurent en se rendant dans la pharmacie de Stéphane Pichon, président de l’ordre régional des pharmaciens Paca-Corse. Un constat frappe : les ordonnances falsifiées sont le lot quotidien des 2000 officines de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Classée à risque, la Prégabaline n’est délivrée que sur ordonnance sécurisée mais, selon Stéphane Pichon, il existe des solutions pour gagner du temps et pour limiter ce trafic grâce à la prescription électronique. "Le médecin va lui-même envoyer la prescription par ordinateur sur un serveur dédié. Le patient va venir avec sa carte vitale, et la pharmacie va récupérer l’ordonnance sur le serveur. C’est simple", détaille-t-il. La falsification d’une ordonnance est passible de cinq ans d’emprisonnement et d’un montant maximal de 375.000 euros d’amende.