Respirateurs Philips défectueux : les autorités sanitaires haussent le ton

L’été dernier, le groupe néerlandais avait annoncé qu’il rappelait dans le monde plusieurs modèles d’appareils destinés à aider les patients à mieux respirer, notamment utilisés contre l’apnée du sommeil. Quelque 370.000 appareils respiratoires seraient concernés en France – 1,5 million en Europe –, susceptibles de créer certains problèmes de santé. En cause, des particules de mousse insonorisante présentes dans les respirateurs qui s’échappent et peuvent être inhalées ou ingérées par le patient. De nombreuses personnes se sont déjà plaint de toux ou de maux de tête.

Mais surtout, Philips a évoqué un risque "potentiel" de cancers à long terme, même si celui-ci n’est pas avéré. Lors de cette découverte, au printemps 2021, le groupe avait promis de remplacer tous les appareils. Mais plus de six mois après, seuls 7% ont, à ce jour, été repris, a constaté l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).