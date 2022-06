Résurgence du Covid : faut-il prendre de nouvelles mesures ?

Pour Dr Robert Sebbag, infectiologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, "ce virus est très contagieux. Dans les cas en ville, les gens, ça touche surtout la sphère ORL, un peu de fièvre, une toute petite toux, mais ne font pas la pneumonie covid. Ça dure un peu plus longtemps avec une fatigue très importante". Les infectiologues recommandent donc la quatrième dose pour les personnes immunodéprimés, les plus de 60 ans et surtout plus de 80 ans.