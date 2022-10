Épidémie de bronchiolite : les signes révélateurs de la maladie chez un bébé

Tous les ans, c’est la même chose. Si votre enfant est gardé en collectivité, il y a des chances qu’il attrape une bronchiolite, un virus très contagieux, notamment chez les moins de deux ans, et dont les symptômes peuvent s'avérer impressionnants : toux qui ne s’arrête pas, respiration rapide et sifflante… Les parents se retrouvent bien souvent démunis – et inquiets – face à ces symptômes qui peuvent durer jusqu’à une quinzaine de jours.

Au total, selon les estimations officielles, la forme aigüe de la maladie touche 30% des bébés de moins de 2 ans chaque hiver, soit 480.000 cas par an. Pourtant, rassurez-vous : cette infection, causée le plus souvent par le virus Respiratoire Syncytial (VRS), qui affecte les petites bronches (bronchioles), est souvent bénigne. Rares sont les cas où les enfants doivent être hospitalisés : 2 à 3% des nourrissons de moins d'un an le sont chaque année, selon Santé publique France. L'agence sanitaire alerte ce mercredi 12 octobre sur le fait qu'une épidémie est en cours dans quatre régions (Hauts-de-France, Ile-de-France, Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie) et pourrait bientôt en toucher dix autres (Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne, Centre-Val de Loire, Grand-Est, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Pays de la Loire et Provence-Alpes-Côte d’Azur).

L'occasion de faire le point sur la maladie.