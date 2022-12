Après les fêtes, que faut-il manger, que faut-il boire ? Nos conseils détox

Pour éliminer les toxines et "nettoyer" son organisme en douceur, on fait par ailleurs une croix sur les aliments transformés, trop gras, trop sucrés et trop salés et l’on réduit sa consommation de viande rouge, de charcuteries et de laitages. Pour les remplacer, on mise sur les viandes maigres, le poisson, comme le cabillaud ou le turbo, que l’on cuit à la vapeur. Mais aussi les boissons et les protéines végétales, plus légères et donc plus facilement assimilables.

Et surtout, on s'hydrate ! Au moins 1,5 litre d’eau par jour, à consommer sous toutes ses formes : thé, tisane, bouillon… Si possible, on privilégie les eaux minérales pauvres en sel, mais riches en magnésium pour éviter les coups de fatigue. En revanche, on évite les sodas et autres boissons sucrées, mais aussi le café et surtout les boissons alcoolisées, afin de laisser à son foie le temps de se ressourcer.