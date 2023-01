VIDÉO - Rhône : des œufs de particuliers contaminés par des "polluants éternels"

Depuis plus d’une semaine, Michèle Casaburi ne peut plus manger les œufs de son poulailler. Sa maison se trouve à Pierre-Bénite, dans le Rhône, une des quatre communes où la préfecture a recommandé aux habitants de ne plus consommer les œufs de leur poulailler à cause d’une pollution des sols. En picorant, les poules se contaminent et contaminent leurs œufs. "J’ai pris des poules justement pour manger naturel, pour manger mes œufs, et puis après, je me suis dit ‘on va attendre encore un petit peu’. Je ne les mange plus, mais je suis un peu en colère quelque part", témoigne Michèle.