Rhume des foins : la saison des pollens pointe déjà le bout de son nez

Dans le sud de la France, les pollens de cupressacées-taxacées (famille des conifères) et de frênes sont en augmentation et d'ores et déjà très allergisants, met en garde l'organisme dans son dernier bulletin. Tandis que dans le sud-ouest, le cocktail des pollens de frêne, aulne et noisetier "fera monter le risque d'allergie au niveau moyen". Des randonneurs rencontrés ce lundi matin par TF1 dans une forêt de Haute-Garonne l'ont bien remarqué. "Il y a déjà les nouveaux bourgeons, je crois. Donc, la nature ne sait plus tellement où elle en est", pointe une marcheuse dans le reportage en tête de cet article.