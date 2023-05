VIDÉO - Greffée, elle retrouve son cœur 16 ans après dans l'exposition d'un musée

Pourquoi prendre la parole aujourd'hui ? Elle veut désormais sensibiliser au don d'organes. "Cela a été 16 années fantastiques et je n'en aurais eu aucune sans mon donneur. Je suis incroyablement occupée, active et je garde ce cœur en aussi bonne santé que possible", a-t-elle déclaré à nos confrères. La pénurie est telle outre-Manche, qu'en 2011, un rapport de la NHS - le système de santé britannique - avait suggéré aux autorités de payer les obsèques des donneurs pour inciter aux dons.

Selon des données datant de 2021 du Registre international des dons et des transplantations d'organes, les Britanniques donnent quatre fois moins que les Espagnols. La France n'est pas beaucoup mieux lotie. Chaque année, selon le ministère de la Santé, 400 greffes de cœur sont réalisées. Dans le même temps, "un demandeur sur deux est laissé de côté, faute de greffon disponible", indique le ministère.