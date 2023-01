Sanctions, blocage de patients, rappels : comment lutter contre le fléau des rendez-vous médicaux non honorés ?

De son côté, MG France, premier syndicat de généralistes, appelle les plateformes de prise de rendez-vous à "un peu plus de souplesse". Actuellement sur Doctolib, poids lourd du secteur, l'annulation d'un créneau n'est plus possible quatre heures avant celui-ci. "Si les gens pouvaient annuler jusqu'à une heure avant, nous pourrions appeler d'autres patients pour combler les trous", relève cette généraliste dans l'Allier.

Un casse-tête pour la plateforme, qui évoque auprès de l'AFP des demandes contradictoires des médecins, les généralistes étant plus souvent sollicités que les spécialistes pour des consultations de dernière minute. Doctolib teste cependant un délai d'annulation plus court auprès de 5000 médecins généralistes et pédiatres. La plateforme fait aussi valoir que "plusieurs fonctionnalités" permettent déjà de limiter les rendez-vous non honorés : rappels, messages de sensibilisation, blocage d'un patient récidiviste par le professionnel de santé ou encore listes d'attente pour combler les créneaux vides.