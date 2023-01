Santé : à l'hôpital de Metz-Thionville, la quasi-totalité des infirmiers en arrêt maladie

Face à cette situation de crise, 55 soignants des urgences de Thionville se sont mis en arrêt maladie, arrêt signé par les médecins de leur service. "Ça ne nous fait pas plaisir d'être en arrêt pendant une semaine, d'être à la maison pendant une semaine. On a chaque jour plus de 100 patients simultanément aux urgences, ça devient compliqué et épuisant", témoigne une infirmière de manière anonyme.

Le plan blanc a été activé pour libérer des lits et des soignants, mais la situation reste toujours tendue, notamment en raison de problème de recrutement, surtout à quelques kilomètres du Luxembourg et de ses salaires multipliés par deux. "Sur l'ensemble du territoire national, plusieurs dizaines de milliers de personnels manquent à l'appel dans les services. Le CHR ne fait malheureusement pas exception. Nous recrutons, nous avons des postes vacants, et nous avons régulièrement des démarches importantes de recrutement", précise David Larivière, directeur général du centre hospitalier.