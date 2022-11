Santé : pourquoi les laboratoires d'analyses sont en grève pour trois jours

Le bras de fer a débuté avec un constat : un excédent brut de plus de trois milliards d’euros pour les laboratoires avec les tests liés au Covid. La Sécurité sociale veut en récupérer 250 millions. Les biologistes sont d’accord, mais seulement via une taxe exceptionnelle. Le gouvernement, lui, veut baisser durablement le remboursement de tous les actes. "Ce que je leur demande, c'est une économie sur leurs tarifs de 250 millions d'euros, effectivement, de manière pérenne. Mais encore une fois, parce qu'il y a eu 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires lié au Covid, mais aussi parce qu'il y a ce niveau de rentabilité qui est très élevé, dans un secteur, je le rappelle, qui est financé à 75% par la Sécurité sociale", explique Gabriel Attal, ministre des Comptes publics, sur notre antenne ce matin.

Mais pour les biologistes, cette décision aura aussi une incidence sur les patients. "Ils veulent toucher de façon structurelle au fonctionnement de la biologie de routine, et pas seulement celle du Covid", explique Sarah Morvan Schilinger, responsable de "Oui Lab" en Moselle Est. Des économies qui menaceraient "au moins 10% des sites et les emplois associés", selon Thierry Bouchet, président du Syndicat des laboratoires de biologie clinique. "On s'achemine vers des déserts biologiques, nos patients sont complètement en danger", ajoute un membre du Syndicat national des médecins biologistes.