VIDÉO - Vous ne trouvez pas de médecin traitant : ce que ça change sur votre prise en charge

Comme elle, de plus en plus de Français n'ont pas de médecin traitant en zone rurale comme en zone urbaine. Le docteur Dupouy a connu les deux et les journées qui se prolongent tard le soir. Elle accepte de nouveaux patients, mais dans une certaine mesure.

Environ deux généralistes sur trois refusent désormais de devenir médecins traitants pour de nouveaux patients. Hors parcours de soins, le malade devra donc payer plus cher. Pour une consultation à 25 euros, l'Assurance maladie rembourse 16,50 euros si c'est votre médecin traitant, mais seulement 6,50 euros dans le cas contraire.