Santé en France, le grand désert

Il manque en France plus de 6 000 médecins. Plus seulement dans les campagnes, dans les villes moyennes et les grandes agglomérations également. Au début des années 80, pour faire des économies, le nombre de places en Faculté de Médecine est divisé par deux. Alors que la population augmente et vieillit, le numerus clausus, lui, ne va plus bouger pendant 20 ans.