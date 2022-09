VIDÉO - Journée mondiale du cœur : combien de fois bat-il dans une vie ?

À l'opposé, dans certaines situations, il peut aussi s'affoler. À quoi reconnait-on un coup de foudre ? Aux battements de son cœur, bien sûr ! Il y a trois ans, sur le quai de la gare de Cannes, Louisette, 88 ans, et Paul, presque centenaire, ont connu ce moment délicieux où le cœur s'emballe à la seule idée de voir l'être aimé. "On est descendu du train et on est monté ensemble dans le taxi", raconte-t-il. "Et le soir, il y avait un dancing, on a été dansé toute la soirée...", poursuit-elle. Aujourd'hui, les inséparables "amoureux de la Bocca", comme on les surnomme, n'en finissent plus de voir leur cœur s'embraser alors qu'ils croyaient pourtant en avoir presque fini avec lui. Comme quoi, comme le dit Louisette : "C'est vital. Quand on est heureux, le cœur va avec".