Covid : l'épidémie en forte régression, les mesures s'assouplissent à partir du 1er février

"Ce n'est pas parce que les mesures changent que la pandémie est terminée. Il faut garder ses réflexes de gestes barrières et continuer à se vacciner contre le Covid, mais aussi contre les autres maladies respiratoires", précise le docteur Benjamin Davido. Les nouvelles mesures auront aussi un impact pour les entreprises et pour l'Assurance maladie. Un peu plus de 1000 jours après le début du premier confinement, le Covid devient peu à peu une maladie comme les autres.