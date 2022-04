Santé : la musique utilisée comme une nouvelle thérapie

Un nouvel outil en médecine : la musique. Ces dernières années, de nombreuses études ont montré ses vertus pour différentes pathologies. L'équipe du 20H de TF1 est allée à la rencontre de médecins utilisant déjà la musique dans leur approche médicale.

À quelques minutes d'entrée au bloc pour une opération de la cataracte, la patiente concernée se sent un peu stressée. Alors, une application musicale élaborée avec des neurologues est utilisée pour l'aider à se détendre. Elle contient des morceaux spécialement composés pour accompagner les malades en proie à la douleur ou à l'anxiété. Le but : déclencher une forme d'hypnose acoustique.

Au moment d'administrer les produits d'anesthésie, elle est déjà détendue. On lui injecte alors moins de sédatifs. La patiente est bercée par des rythmes conçus pour réguler la fréquence cardiaque et respiratoire. "Comme le patient est détendu et ne bouge pas, cela favorise le confort du chirurgien pour pratiquer ses gestes. De plus, un patient détendu n'a pas mal pendant et après la chirurgie. Il sollicite donc moins le personnel soignant", analyse le Docteur Gilles Guerrier de l'hôpital Cochin à Paris.