Santé : les rendez-vous médicaux deviennent rares et chers, selon l'UFC-Que Choisir

Antibes n'est pas une exception. Tout l'hexagone est concerné. Plusieurs zones rencontrent des difficultés d'accès aux ophtalmologues remboursés à 100% par la Sécurité sociale. Huit personnes sur dix sont concernées. La situation est critique pour l'ensemble des spécialistes.

Concernant les pédiatres, un enfant sur deux réside dans un désert médical. Résultat : de plus en plus de Français renoncent aux soins pour des questions financières, et cela ne devrait pas s'arranger. "Non seulement les deux tiers des ophtalmologues et des gynécologues pratiquent des dépassements, mais en plus cette part est en accélération rapide. C'est-à-dire que les nouvelles installations sont plus nombreuses à pratiquer des dépassements, que les médecins déjà en place" explique Maria Roubtsova, chargée de mission santé à l'UFC-Que choisir.