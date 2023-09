VIDÉO - Pénurie de médicaments : certains antibiotiques bientôt vendus à l'unité

Dans les pharmacies, on se satisfait de cette mesure, même si la distribution de certains antibiotiques est déjà restreinte. "Il y a peut-être certaines situations où ça va apporter une solution. Maintenant, on avait déjà restreint, notamment dans la durée, la délivrance de ces antibiotiques. Quand ils étaient prescrits pour sept ou huit jours, on les délivrait plutôt pour cinq jours, à réévaluer avec le médecin ensuite", explique Fabien Florack, docteur en pharmacie.