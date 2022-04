Scandale Buitoni : comment sont contrôlées les usines ?

Mais pourquoi n'y a-t-il pas plus de contrôles de l’État ? Ce serait surtout par manque de moyens. Selon Karine Jacquemart, directrice générale de Foodwatch France, "il y aurait plus de 400 postes supprimés ces dix dernières années à la répression des fraudes". Ainsi, il y a moins de contrôles fréquents et surtout moins de contrôles inopinés. Depuis 2014, les sanctions ont tout de même été alourdies. Si un de ses produits présente un danger, l'entreprise peut avoir à payer jusqu'à 10% de son chiffre d'affaires.