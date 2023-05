VIDÉO - Pollens : comment le changement climatique fait exploser les allergies

À vos mouchoirs : ce mardi 2 mai est célébrée la journée mondiale contre l'asthme et les allergies. Le risque d'allergies au pollen touche désormais tout l'Hexagone, selon le Réseau national de surveillance aérobiologique. De plus en plus de Français sont concernés, avec une personne sur trois sensible aux pollens et autres allergènes. En l'espace de 60 ans, ce chiffre a été multiplié par dix, ainsi que le nombre de personnes asthmatiques.

Des maladies de plus en plus fréquentes, qui poussent les Français a consulté des allergologues, souvent débordés. Dans le cabinet du Dr Séverine Fernandez, où se rend une équipe de TF1 dans le reportage en tête de cet article, les patients se bousculent. Chaque jour, elle répète le même test, pour détecter les allergies des patients. "On dépose une boule d'allergène, qu'on fait pénétrer de manière très superficielle, en appuyant avec une lancette", explique l'allergologue, également vice-présidente du Syfal, le Syndicat français des allergologues.