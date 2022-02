Sécu : adieu au "dossier médical partagé", bienvenue dans votre nouvel "espace Santé"

Un code provisoire d'activation sera envoyé à chaque assuré entre janvier et mars 2022, par l'Assurance Maladie, le ministère de la Santé ou la Mutualité Sociale Agricole. La manipulation demande seulement de se munir de ses numéros de carte vitale et de sécurité sociale, et du code reçu par mail ou par courrier. Ceux des enfants seront adressés aux parents auxquels ils sont rattachés. Les "espaces santé" des enfants seront ensuite gérés depuis ceux des parents, sans avoir à en sortir. Si le code provisoire reçu a expiré avant l'activation par l'assuré, il lui sera possible à tout moment d'en demander un autre sur le site.

L'assuré conservera toujours le contrôle sur ses données, et ne partagera avec les professionnels que celles qu'il souhaite communiquer. Il pourra bloquer un document, ou par exemple en autoriser l'accès au seul SAMU, en cas d'accident.