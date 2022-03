VIDÉO - Hygiène, cuisine... Au Salon des Seniors, des solutions pour le maintien à domicile

Le Salon des Seniors se tient à Paris jusqu'au samedi 26 mars. Sur place, une foule d'innovations à destination d'un public âgé désireux de conserver son indépendance. Sur les images du 13H de TF1, un appartement témoin de 80 mètres carrés rassemble toutes les innovations destinées à faciliter la vie quotidienne. Karine Le Gac, ergothérapeute, dispense des conseils d'aménagement et présente une foule d'objets et d'astuces.

"L'idéal est de ranger ses objets usuels entre ses genoux et ses yeux", explique-t-elle à deux femmes, ajoutant : "Le micro-ondes, c'est pareil. Sur un frigo, par exemple, il est trop haut. Quand vous ouvrez la porte et attrapez une assiette, ça peut créer des déséquilibres arrière". L'une de ses interlocutrices semble d'ailleurs séduite : "Moi je trouve qu'il y a des trucs sympas, déjà quand c'est plus bas. Parce que ma cuisine intégrée est en hauteur, destinée à des gens d'1,80 mètre".