VIDÉO - "J'ai sombré" : atteinte du syndrome de Diogène, Valérie raconte la "honte" de l'insalubrité

Valérie a vécu, pendant plusieurs mois, dans un appartement devenu insalubre. "Avant que les équipes de nettoyage interviennent, je ne pouvais plus mettre un pied sur le balcon, j'avais accumulé plein de sacs-poubelle. J'avais aussi deux éviers, et on ne les voyait même plus", se souvient-elle, fixant le plan de travail de sa cuisine désormais complètement dégagé. "Le couloir, on ne pouvait plus marcher parce qu'il y avait des excréments d'animaux partout. J'étais tellement en déprime que je ne changeais même plus la litière. Donc il fallait bien que ces petites bêtes fassent leurs besoins quelque part", détaille la quinquagénaire.

En France, une personne sur 2.000 est touchée par le syndrome de Diogène. Il se distingue principalement par une accumulation massive d’objets du quotidien, utiles ou non, une négligence de l’hygiène qu’elle soit corporelle ou matérielle, un isolement, voire moins d’interactions avec le monde extérieur. "Sur le moment, on s'en rend compte, mais on se dit 'tant pis, ce n'est pas grave'. De toute façon, au point où on en est, autant continuer...", témoigne Valérie, la voix tremblante, dans le reportage de "Sept à Huit" en tête de cet article, consacré aux "nettoyeurs de l'extrême".