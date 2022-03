Soignants : la colère gronde à l’hôpital

Une centaine de soignants, c'est ce qui manquerait au centre hospitalier de Metz-Thionville pour fonctionner correctement. Une situation tendue que certains patients observent chaque jour. Les 6 000 agents de l'hôpital sont effectivement de plus en plus inquiets. Les médecins ont même créé un collectif et manifestent chaque semaine. Car après la crise sanitaire, ils sont censés reprendre une activité normale mais ils n'en ont pas les moyens.