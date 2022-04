Soins d'urgence : les pompiers désormais habilités

Devant nous, un sapeur-pompier infirmier déjà habilité aux soins d'urgence les forme à ces gestes, jusqu'ici réservés aux soignants. "Avant, on pouvait juste l'inciter à prendre son Ventoline. Là, on va pouvoir agir, l'aider et la soulager", explique l’adjudant-chef Albecq, pompier du Sdis 13 Saintes-Maries-de-la-Mer (Bouches-du-Rhône). En cas de douleur thoracique, ils pourront également réaliser un électrocardiogramme pour transporter la victime dans un hôpital adapté sans attendre l'arrivée d'un médecin. Les pompiers de Paris et de Marseille sont déjà qualifiés. Tous les autres devraient débuter leur nouvelle mission cet été, une fois formés et dotés du matériel nécessaire.