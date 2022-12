Sommeil : la clé pour mieux dormir en hiver mise en lumière par une étude

"Notre corps a une horloge circadienne naturelle qui nous indique quand aller nous coucher le soir. Or, si vous n'êtes pas suffisamment exposé à la lumière pendant la journée, lorsque le soleil est présent, cela a pour effet de 'retarder' votre horloge et donc aussi l'apparition du sommeil", explique le scientifique. Partant de constat, il a demandé à des étudiants de l'université de jouer les cobayes, en leur demandant de porter des moniteurs aux poignets, pendant trois ans (de 2015 à 2018), pour mesurer le temps de sommeil et d'exposition à la lumière du jour. Les données ont indiqué que les étudiants obtenaient à peu près la même quantité de sommeil chaque nuit, quelle que soit la saison.

Toutefois, à leur grande surprise, les chercheurs ont constaté que les étudiants s'endormaient en moyenne 35 minutes plus tard et se réveillaient 27 minutes plus tard pendant la saison hivernale. "Nous nous attendions à ce que les étudiants se couchent plus tard en été en raison de toute la lumière disponible à cette saison", relève Horacio de la Iglesia. Alors que pour la plupart des humains, le cycle circadien inné - qui régit les périodes d'éveil et de sommeil - dure environ 24 heures et 20 minutes et se calibre quotidiennement en fonction de notre environnement, les données indiquaient que cycles circadiens fonctionnaient jusqu'à 40 minutes plus tard en hiver qu'en été chez les étudiants participant à l'étude.