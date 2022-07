Sommeil : un spécialiste vous livre les secrets d'une sieste réussie

Ce repos court, qu'on appelle "sieste-flash", ou "sieste-parking" de nos jours, Marcel l'a pratiqué toute sa vie, même lorsqu'il travaillait encore. Et les scientifiques en valident désormais les bienfaits. Car la sieste est d'abord une affaire de timing : l'heure à laquelle on la fait, et pour combien de temps, sont cruciaux. "La sieste, c’est un médicament par la récupération" compare le docteur Beaulieu, "et comme telle, elle a ses précautions d’emploi : il faut la faire au bon moment, et avec la bonne durée".

"Le bon moment, notre organisme nous l’indique", indique-t-il : "c’est cette petite sensation de somnolence après le déjeuner". Elle n’est d’ailleurs pas forcément liée au fait d’avoir beaucoup mangé ou beaucoup bu, car ce petit appel à la récupération aura lieu quelles que soient les quantités ingérées.