Activité physique : l'objectif des 10.000 pas par jour est-il scientifiquement prouvé ?

Les scientifiques se sont penchés sur la question de ces pas quotidiens. En mai 2019, une étude américaine réalisée auprès de 16.000 femmes âgées entre 62 et 102 ans s'est notamment intéressée à l'impact de la marche quotidienne sur le taux de mortalité. Il a été montré que le taux de mortalité chez les femmes réalisant 4400 pas par jour était 41 % plus bas que pour celles ne marchant que 2700 pas quotidiennement. On y apprend également que plus le nombre de pas augmentait, plus le taux de mortalité ne cessait de baisser, avant de stabiliser à 7500 pas. Au-delà de cette barre, il n’y avait pas de lien établi entre la marche et une amélioration de la santé.

Du côté de l'OMS, aucun nombre de pas quotidien n'a été recommandé, mais l'agence des Nations unies suggère qu'il faut qu'un adulte fasse au moins 2h30 de marche par semaine. Cette activité peut être également plus intense, comme de la course à pied pendant 1h15 par semaine.