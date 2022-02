L'électrostimulation est-elle vraiment efficace pour se muscler ?

L'idéal est donc de coupler électrostimulation et exercice sportif. C'est d'ailleurs le choix que font de plus en plus de clubs de fitness. Les équipes de TF1 se sont rendues dans l'un d'entre eux. Ici, les clients sont équipés d’une combinaison avec dix paires d’électrodes. Pendant 20 minutes, ils enchaînent de petits exercices. Mais toutes les quatre secondes, une machine leur envoie des pulsions électriques qui sollicitent les muscles en profondeur. "En très peu de temps, on arrive à se muscler, se dynamiser", se félicite une cliente. "L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de stress sur les articulations, les tendons et les ligaments. Cela permet donc de travailler en douceur et de former cette masse musculaire dont on a besoin pour protéger le squelette, lorsque l'on dépasse un certain âge", souligne, de son côté, Arnaud Bosseko, coach sportif expert en électrostimulation à Bodyhit. Prix de la séance : 25 euros par personne.