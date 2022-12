Marche nordique : quels sont ses bienfaits ?

Ce sport permet d’améliorer le cardio, l’endurance et de renforcer les os et les articulations et d’améliorer la posture. Cette activité va aussi vous muscler et raffermir en particulier les muscles des jambes dont les triceps suraux, les ischios-jambiers, les fessiers, les quadriceps, mais aussi les muscles du cou, des épaules et les abdominaux.