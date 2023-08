VIDÉO - "Un peu stressant" : à Strasbourg, la drôle d'expérience d'une opération de démoustication 

Mais l'opération est indispensable pour éviter la propagation de la maladie. Au cœur de la nuit, à 3h du matin, au moment où les moustiques tigres sont les plus vulnérables, elle a commencé ; une brume dangereuse pour l'homme et toxique pour ces insectes a été diffusée dans l'air. "Les moustiques, en journée, sont actifs. Mais, la nuit, ils se posent dans la végétation. L'objectif, c'est de tuer tous les moustiques adultes qui auraient pu piquer la personne malade", explique Christelle Bender, responsable scientifique et technique du syndicat de lutte contre les moustiques du Bas-Rhin.