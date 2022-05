Sucre blanc : comment s'en passer ?

D’autres produits nous promettent la texture et le goût du sucre et cela sans aucune calories, ou presque. Les édulcorants, des produits sans aspartame, mais sont-ils sans conséquences pour notre santé ? Pour nos gâteaux, il n’est pas question d’utiliser ces édulcorants artificiels. Une pâtisserie a trouvé une solution naturelle : le stévia et l’érythritol. Mais ces substituts n’ont pas les mêmes pouvoirs sucrants que les sucres raffinés. Il a fallu plus de six ans pour travailler la recette. Fini la culpabilité pour les plus gourmands car ces gâteaux sont 30% moins caloriques que des pâtisseries traditionnelles