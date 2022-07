Syndrome de Diogène : ils vivent sous les déchets

"Les facteurs déclencheurs sont principalement l'isolement social prononcé et un refus d'extérieur. Et donc, on peut se retrouver à accumuler un petit peu pour combler le vide de son habitation", explique Samuel Millour, gérant de NDLE France. Remettre en état un appartement comme celui-ci, c'est éprouvant pour les pompiers ou les sociétés de nettoyage extrême. Sur un chantier du même type, il faut compter une journée et demie, voire deux jours maximum.