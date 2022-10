Complémentaires santé : dans quels départements paie-t-on le plus (et le moins) cher ?

Dans certains départements, notamment en Île-de-France, la flambée est même encore plus importante. Les tarifs annuels atteignent ainsi en moyenne les 1321 euros à Paris, 1304 euros dans les Bouches-du-Rhône, 1298 euros dans les Hauts-de-Seine, 1286 euros en Seine-Saint-Denis et 1280 euros dans le Val-de-Marne et les Alpes-Maritimes. Au contraire, l'est de la France et les territoires plus ruraux sont, eux, davantage épargnés (1117 euros en Île-et-Vilaine, dans la Sarthe et dans les Deux-Sèvres). "Un écart de plus de 200 euros pour des profils identiques, soit 18% de différence" existe entre les Parisiens et les habitants des Deux-Sèvres, pointe le comparateur.

"Dans les zones très urbanisées, on peut avoir une consommation plus forte. Et surtout, le dépassement d’honoraires [plus fréquent dans les grandes villes] de certains professionnels de santé se répercute sur les prises en charge des complémentaires et les cotisations", explique à TF1 Samuel Bansard dans la vidéo en tête de cet article.

Un fossé encore plus important subsiste entre la majeure partie de l'Hexagone et l'Alsace-Moselle, où les prix ne dépassent pas les 900 euros (836 euros en Moselle, 838 euros dans le Haut-Rhin, 844 euros dans le Bas-Rhin). Cet énorme différentiel, de l'ordre de plusieurs centaines d'euros, s'explique, cette fois, par le régime local d'Assurance maladie. Initialement maintenu à titre provisoire après la Seconde Guerre mondiale, il a finalement été pérennisé dans le temps.