Tarn : un médecin découragé par des habitants renonce à s’installer

Djamila Juvin est infirmière à Técou. L'arrivée d'un collègue aurait soulagé sa charge de travail. "Quand on a appris la nouvelle, nous en tant qu'infirmière libérale, on en a parlé hier. On était complètement désolée, voire catastrophée", nous a-t-elle avoué. Les médecins les plus proches sont à trois kilomètres, mais beaucoup refusent de nouveaux patients. Le généraliste a déjà été contacté par de nombreuses mairies. Originaire du département, il s'installera dans un autre village du Tarn.