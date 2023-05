"Taxe lapin" sur les rendez-vous médicaux manqués : François Braun craint un "renoncement aux soins"

C'est l'un des sujets qui reviennent souvent sur la table : comment faire pour réduire le nombre de rendez-vous médicaux non annulés et non honorés par les patients ? Une pratique régulièrement dénoncée par le Conseil national de l'Ordre des médecins et l'Académie de médecine. Les deux organismes avaient déjà publié, en janvier, un communiqué commun exprimant leur "vive préoccupation quant aux graves conséquences soulevées par les rendez-vous médicaux non honorés".

Pour tenter de régler le problème, organismes et responsables politiques avancent une solution : faire payer aux patients les rendez-vous non honorés via une "taxe lapin". Une mesure avec laquelle le ministre de la Santé, François Braun, semble en désaccord. "Attention à ne pas entraîner un renoncement aux soins", a-t-il alerté ce mercredi 3 mai sur France Inter.