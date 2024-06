Les pharmaciens vont pouvoir désormais délivrer directement des antibiotiques dans leur officine. Cela sera possible en cas de test positif pour l'angine bactérienne ou la cystite dans certaines conditions. Une mesure qui ne ravit pas certains médecins, comme l'a constaté le JT de TF1.

Plus besoin de passer par la case médecin si vous souffrez d’une cystite ou d’une angine bactérienne, et que vous cherchez à vous procurer des antibiotiques. Un décret, publié ce mardi au Journal Officiel, va en effet permettre aux pharmaciens de délivrer ces médicaments, sous certaines conditions, et après avoir passé un test de dépistage. Et cela sans que les patients aient besoin de présenter une ordonnance.

Cette délivrance directe par les pharmaciens s'inscrit dans les efforts actuels pour alléger la tâche des médecins, dans un contexte de désertification médicale, mais les généralistes ne sont pas satisfaits pour autant. Le docteur Saïd Ouichou, médecin à Marseille, est même plutôt inquiet. "Nous sommes médecins, nous avons fait des années d'études et il ne s'agit pas de faire des stages ou de faire des formations de quelques heures pour acquérir cette expertise. L'examen médical est un examen clinique complet et si on veut soigner les gens, il faut les examiner complètement", explique-t-il dans le reportage de TF1và retrouver en tête de cet article.

Une de ses patientes approuve, elle privilégiera toujours l'analyse de son médecin. "Les pharmaciens ne sont pas médecins", tranche-t-elle. Avant d'ajouter : "Par rapport au diagnostic, malgré les analyses, rien ne vaut un regard de quelqu'un qui a l'expérience". L'annonce de cette mesure formulée par le gouvernement en 2023 avait toutefois été saluée en décembre dernier par L’Union nationale des pharmacies de France (UNPF), qui avait énoncé "une excellente nouvelle pour les patients".

Quid des arrêts de travail ?

Mais cette extension de compétences était déjà vue d'un mauvais œil par les généralistes. Leur syndicat, MG France, pointait une "mesure cache-misère". Tandis que la Confédération des syndicats médicaux français (CSMF) se montrait préoccupée : "Le médecin doit rester le pivot dans le parcours de soins, il est le seul à pouvoir poser un diagnostic", assurait à TF1info le docteur Franck Devulder, président de la CSMF. Ce dernier craignait par ailleurs une mauvaise prise en charge dans certains cas : "Prenons le cas des cystites. Je ne vois pas une patiente dévoiler tous ses symptômes au comptoir de la pharmacie, alors qu'un symptôme bénin peut cacher une pathologie plus grave." La responsabilité du pharmacien pourrait alors être mise en cause.

Un autre souci était pointé du doigt en cas de test positif. "On ne va pas envoyer quelqu'un au travail porteur d'un microbe hyper contagieux. Donc, il y aura un arrêt de travail, mais qui va le faire ? Si c'est pour voir le médecin traitant après pour faire l'arrêt de travail, ça n'a aucun intérêt. Le pharmacien n'a pas le droit de faire l'arrêt de travail", pointait en septembre 2023, dans le JT de TF1, le docteur Patricia Lefébure, présidente de la fédération des médecins de France.

En attendant, dans les prochaines années, la liste des pathologies amenées à être traitées directement par le pharmacien pourrait s'allonger.